Водитель при парковке сбила женщину с ребенком на Кубани

Два человека пострадали в Тихорецке в результате аварии с участием иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю. Сообщается, что женщина за рулем иномарки, паркуясь, зажала между бампером и стеной дома двух пешеходов

Уточняется, что ДТП произошло на Красноармейской улице в Тихорецке. За рулем Hyundai находилась женщина 1970 года рождения. "Осуществляя парковку автомобиля, не выдержала безопасную дистанцию, в результате чего допустила наезд на движущихся по тротуару пешеходов: женщину 1962 г.р. и мальчика 2015 г.р.", - информирует пресс-служба.

Пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь. По факту ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося.