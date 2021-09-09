«Иран сегодня». Иран станет новым жандармом Ближнего Востока?

Политолог, иранист Фархад Ибрагимов рассказывает о статье автора французского издания «Atlantico», который уверен в том, что с уходом США Иран станет, если уже не стал новым жандармом Ближнего Востока. Также в этом выпуске программы анализируются манёвры Ирана в регионе в среднесрочной перспективе - как Тегеран будет вести себя на афганском поле, будет ли признавать Тaлибан (организация, запрещенная в России) и реагировать на новые вызовы и угрозы извне?