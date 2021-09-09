В БРИКС взволнованы ситуацией в Афганистане

Сегодня на саммите БРИКС лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в режиме видеоконференции обсуждают последние события в Афганистане, а также борьбу с терроризмом и международной преступностью. Financial Express отмечает, что страна-председатель Индия определила четыре ключевых области сотрудничества внутри БРИКС, а именно реформирование многосторонней системы, борьба с терроризмом, цифровые решения для устойчивого развития и сотрудничество между людьми, но в центре внимания всё равно остается Афганистан.

Проблема терроризма стала еще более значимой после вывода американских военнослужащих и захвата талибами власти в Кабуле. Мир обеспокоен тем, что Афганистан может вновь превратиться в плацдарм радикализма и терроризма. Нью-Дели также может пострадать, учитывая его незначительное влияние на новый режим в Кабуле. Исламабад, в свою очередь, объединяет враждующие фракции "Талибана" (движение запрещено в РФ), помогает установлению нового режима и играет роль второй скрипки наряду с более крупными державами, ведущими переговоры с группировкой.

Индия постоянно поднимает проблему терроризма на всех международных форумах. На саммите БРИКС в 2016 году Нью-Дели обозначил борьбу с терроризм главным приоритетном. Тогда представитель МИД Китая Хуа Чуньин раскритиковала стремление связать терроризм с какой-либо конкретной страной, этнической принадлежностью или религией. Пекин категорически возражал против попыток Нью-Дели привлечь Пакистан к ответственности за теракты. В заключительной декларации саммита Пакистан не был упомянут и ничего не было сказано и о радикальных сетях, действующих оттуда.

На саммите в 2017 году в декларации было упомянуто несколько организаций, включая "Талибан" и террористическую группировку "Сеть Хаккани" – наиболее радикальное, непримиримое крыло движения "Талибана" (запрещено в РФ) как ответственные за насилие. Была выражена обеспокоенность по поводу ”насильственных действий "Талибана", ИГИЛ, "Аль-Каиды" (все три группировки запрещены в РФ) и их филиалов, в том числе Исламского движения Восточного Туркестана, Исламского движения Узбекистана, "Сеть Хаккани", Лашкаре-Тайба (LeT), Джайш-е-Мухаммад (JeM), ТТП и Хизб ут-Тахрир”. Нью-Дели назвал декларацию дипломатическим прорывом, поскольку группировки LeT и JeM были упомянуты впервые. Примечательно, что в заявлении от 2017 года высоко оцениваются усилия афганских национальных сил в борьбе с террористическими организациями. "Талибан" и "Сеть Хаккани" также занимали видное место в списке.

"Сеть Хаккани", возглавляемая Сираджуддином Хаккани, представляет собой важную составляющую режима талибов в Кабуле. В статье ”Чего мы, талибы, хотим”, опубликованной в New York Times (20 февраля 2020 года), Сираджуддин Хаккани представился заместителем лидера талибов. Он опровергнул утверждение о том, что "Талибан" отличается от его группировки. Госдепартамент США рассматривает "Сеть Хаккани" и "Талибан" как отдельные организации, несмотря на их связи. В 2012 году "Сеть Хаккани" была объявлена США террористической организацией. ФБР также предложило $5 млн за любую информацию, которая приведет к аресту Хаккани. В настоящее время в Кабуле он занимает пост министра внутренних дел и курирует правопорядок в Афганистане. Его дядя - Халил Хаккани - исполняющий обязанности министра по делам беженцев и репатриации, также внесен в черный список Госдепартамента США. Правительство в Кабуле возглавил мулла Мохаммад Хасан Ахунд, один из основателей "Талибана", тоже из черного списка ООН.

Перед странами БРИКС стоит задача разработать механизмы взаимодействия с новым правительством в Кабуле, где посты премьер-министра, министра внутренних дел и многие другие занимают люди, признанные террористами. БРИКС в декларации 2017 года внес в черный список организации, лидеры которых когда-то состояли в террористических группировках, а теперь оказались в правительстве. Как же БРИКС будет сотрудничать с такими организациями и частными лицами? Будет ли группа закрывать глаза или ждать, пока Запад примет решение первым?

Среди стран БРИКС существует консенсус в отношении того, что Афганистан не должен стать убежищем для таких группировок как ИГИЛ и ”Аль-Каида”. У каждой страны есть свой противник или целевая группа в Афганистане. Китай опасается Исламского движения Восточного Туркестана, Россия – ИГИЛ, "Аль-Каиды" и Исламского движения Узбекистана, Индия консолидации группировок Лашкаре-Тайба, Джайш-е-Мухаммад и "Сети Хаккани".

Страны БРИКС согласны с тем, что терроризм во всех формах подлежит осуждению и искоренению. На VI онлайн заседании Контртеррористической рабочей группы БРИКС 28-29 июля 2021 года, был изложен План действий для результативного сотрудничества в таких областях, как предотвращение и борьба с терроризмом, радикализацией, финансированием терроризма, неправомерным использованием Интернета террористами, а также обмен информацией и так далее. План действий считается одним из ключевых достижений периода председательства Индии в БРИКС.

События в Афганистане изменили саму суть и оценку терроризма в Южной Азии. Дипломатические усилия Индии наталкиваются на ось Пекин-Исламабад: Китай не хочет расстраивать Пакистан, поскольку его поддержка имеет решающее значение для сдерживания влияния Исламского движения Восточного Туркестана. Фактически, Китай будет рассматривать Пакистан как жертву терроризма, а не воспринимать его одновременно и как жертву, и как спонсора.

Ситуация для России гораздо более опасна из-за присутствия ее сил на таджикско-афганской границе, исключения этнических таджиков из временного правительства в Кабуле и продолжающегося конфликта между таджикскими силами и силами "Талибана" в Панджшерском ущелье. В Москве опасаются распространения радикальной идеологии ваххабитов в Средней Азии и Кавказском регионе. Торговля наркотиками и проблема беженцев - тоже серьезные вопросы для России. Нестабильность в Центральной Азии и на Кавказе может обернуться кошмаром для Москвы, поэтому Россия активно ведет переговоры с талибами как в двустороннем формате, так и в формате тройки.

Индия может усилить свое влияние в Афганистане, но для этого потребуется более активная поддержка со стороны России, Ирана и даже Пекина. Нью-Дели придется столкнуться с новыми реалиями в Южной Азии: во-первых, "Талибан" останется у власти в течение определенного периода. Во-вторых, Вашингтон вряд ли будет продолжать антитеррористические операции в регионе. И, наконец, Москва, Пекин и Тегеран, помимо Исламабада, становятся новыми участниками Большой игры, которая постепенно разворачивается в регионе. Поэтому Индии необходимо пересмотреть свою региональную стратегию с учетом нового режима в Кабуле, а также новых региональных влиятельных лиц. БРИКС и ШОС - две полезные платформы для Нью-Дели с точки зрения взаимодействия с этими державами.