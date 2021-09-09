Дело по факту убийства Пушкина и Гончаровой возбуждено в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга с фамилией Гончарова и ее муж с фамилией Пушкин были найдены мертвыми в собственной квартире на Рябовском шоссе.

Тела погибших обнаружила сестра убитой. Из квартиры пропали телевизор, два мобильных телефона и системный блок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По факту трагедии Следком возбудил уголовное дело. Также был задержан предполагаемый убийца семейной пары.

По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с хозяевами квартиры и нанес несколько ножевых ударов.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.