Массовая авария произошла из-за неисправных тормозов в Павлодаре (ФОТО)

ДТП с семью машинами случилось сегодня в Павлодаре, такое сообщение распространила пресс-служба областного департамента полиции.

В нем говорится, что сегодня в 09.07 (6.07 мск) на улице Лермонтова водитель Audi выбрала небезопасную дистанцию и столкнулась с шесть автомобилями: Lada, Nissan, Toyota, две Honda и Ravon.

Водитель Audi рассказала, что во время движения у ее машины отказали тормоза, и она не смогла, хотя и пыталась, избежать столкновения с движущейся впереди автомашиной.

В отношении автоледи возбуждено административное производство по ч.1 ст.610 КоАП.