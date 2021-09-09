КЧР с начала года посетило более 1,3 млн туристов

В министерстве туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии сообщили об увеличении турпотока в нынешнем году.

Отмечается, что по итогам летнего сезона республику посетили 235 тыс туристов, число отдыхающих увеличилось почти на 10%.

В ведомстве подчеркнули, что с начала текущего года крупнейшие курорты Домбай, Архыз и "Медовые водопады" посетили 1 млн 328 тыс человек, что на 44% превысило прошлогодние показатели.

В министерстве добавили, что снятие ограничений в туристической сфере позволит в 2021 году принять курортам Карачаево-Черкесии около 1,7 млн человек.