Рецидивистов с оружием поймали в разных регионах Грузии

Правоохранители задержали трех ранее судимых жителей Грузии за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, такое сообщение распространило МВД страны.

Операции по задержанию подозреваемых в разное время прошли в Боржоми, Цхалтубо и Лентехи. Двух уличили в незаконном приобретении и хранении оружия, третьего - также в ношении.

Во время обыска дома у 56-летнего задержанного в Лентехи стражи порядка изъяли револьвер "Нагано", автомат Калашникова, охотничий карабин, гладкоствольное ружье и обойму, а также 914 боевых патронов, пишет Sputnik Грузия.

В Цхалтубо в автомобиле 30-летнего мужчины были найдены и изъяты автомат АК-45, автоматическое огнестрельное оружие, обойма и девять боевых патронов, владелец машины задержан.

В результате оперативных и следственных мероприятий в Боржоми во время личного обыска 39-летнего мужчины у него был обнаружен пистолет CZ и обойма.

Рецидивистам грозит от трех до семи лет лишения свободы.