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Жилой дом горел в Кисловодске, есть жертва

Жилой дом горел в Кисловодске, есть жертва

Пенсионер погиб во время пожара в многоквартирном доме в Кисловодске, по факту проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

"Проводится проверка по факту гибели мужчины во время пожара, который случился утром 9 сентября в одном из многоквартирных домов. Тело пенсионера было обнаружено после тушения пожара", - информирует ведомство.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Сейчас опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение.

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Вестник Кавказа

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