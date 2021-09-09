Жилой дом горел в Кисловодске, есть жертва

Пенсионер погиб во время пожара в многоквартирном доме в Кисловодске, по факту проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

"Проводится проверка по факту гибели мужчины во время пожара, который случился утром 9 сентября в одном из многоквартирных домов. Тело пенсионера было обнаружено после тушения пожара", - информирует ведомство.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Сейчас опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение.