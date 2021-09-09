Боец Марат Балаев покинет ACA

Российский боец ACA в полулегком весе Марат Балаев объявил об уходе из организации.

"Это было прекрасное время. Этим постом хочу сообщить, что я стал свободным агентом, то есть закрыл все обязательства по контракту перед ACA. Хочу поблагодарить руководство АСВ за предоставленную возможность, желаю лиге АСА дальше развиваться и быть успешными", - написал у себя в Instagram Балаев.

Он добавил, что в настоящее время готов рассмотреть любые предложения. "До декабря я должен оказаться в клетке", - заключил Балаев.

Стоит отметить, что на счету 45-летнего бойца 12 побед и 3 поражения в ММА.