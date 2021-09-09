России угрожают тысячи заброшенных нефтяных скважин

Вице-премьер Виктория Абрамченко предупредила, что подрядка 26 тыс заброшенных нефтяных скважин в России являются взрывоопасными из-за отсутствия их консервации.

"Что касается объектов на суше, объектов накопленного вреда, мы сегодня фиксируем порядка 26 тысяч опасных, взрывоопасных скважин, это бывшие нефтяные разработки", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

В этой связи вице-премьер подчеркнула, что заброшенные скважины должны быть утилизированы. Абрамченко уточнила, то ликвидация скважин пройдет в рамках программ по "генеральной уборке" страны, на которую будет выделено 20 млрд рублей.