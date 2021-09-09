Дети до 12 лет смогут въезжать в Турцию без ПЦР-теста

Власти Турции разрешили приезжающим в страну детям до 12 лет не делать ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест на антиген, проинформировали в пресс-службе МВД республики.

Новые правила действуют до конца сентября, затем они могут быть пересмотрены, передает "Интерфакс".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о введении в стране новых ограничений, в соответствии с которыми вводиться обязательное предоставление отрицательного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших коронавирус в театры, а также кинозалы.

В посольстве Турции в Москве, в свою очередь, отметили, что ограничения на свободное перемещение по территории страны, которые вступают с 6 сентября, будут распространяться только на местных жителей и иностранцев-резидентов.