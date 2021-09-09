Директор турфирмы занималась мошенничеством в Махачкале

Мошенницу, наживавшуюся на туристах, стремящихся в Дагестан, разоблачили в Махачкале. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Седьмого сентября 2021 года в отдел полиции по Советскому району дагестанской столицы поступил сигнал о том, что 25-летняя местная жительница, директор туристической компании, через интернет выманила 15 тыс рублей у 32-летней жительницы Нижнего Новгорода. Подозреваемая была доставлена в отдел.

"В ходе допроса она призналась, что в апреле текущего года с ней связалась женщина, которая планировала посетить туристические места Дагестана, и частями оплатила будущую поездку. Однако в день выезда подозреваемая объявила, что турпоход отменяется по разным причинам и отказалась возвращать деньги", - отметили в управлении.

Выяснилось, что директор турфирмы подозревается еще в ряде подобных мошеннических действий.

По факту подготовлен материал для принятия процессуального решения.