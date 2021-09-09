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На Ставрополье будут готовить кадры для местного химпрома

Фото официального сайта губернатора Ставропольского края
Фото официального сайта губернатора Ставропольского края

Власти Ставропольского края создадут научно-образовательный производственный комплекс, который будет готовить кадры для химической промышленности региона - перспективы такого комплекса обсудил с представителями учебных заведений, завода "Невинномысский Азот" и фонда Андрея Мельниченко губернатор края Владимир Владимиров, - сообщает официальный сайт главы региона.

Сейчас в крае реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, которые позволят создать сотни рабочих мест, на которых производству потребуются высококвалифицированные кадры. Фонд предложил создать в регионе для их подготовки научно-образовательный производственный комплекс, который объединит детские технопарки, школы, техникумы и вузы, - передает "АиФ-Ставрополье".

Губернатор поддержал эту инициативу, отметив: необходима дорожная карта реализации проекта с созданием материально-технической базы будущего образовательного комплекса и обязательным наличием в нем бюджетных мест.

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Вестник Кавказа

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