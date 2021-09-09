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Горе-майнер: бортпроводник воровал оборудование для добычи криптовалюты в Алматы

Горе-майнер: бортпроводник воровал оборудование для добычи криптовалюты в Алматы

Бортпроводник самолета регулярно похищал грузы из багажного отсека самолета, об этом рассказала пресс-секретарь департамента полиции на транспорте МВД Ляззат Касымжанова.

По ее словам, в Алматы в кражах в особо крупном размере был уличен бортпроводник одной из авиакомпаний, занимающейся грузоперевозками из Китая в Казахстан.

В результате досудебного расследования выяснилось, что мужчина, имея свободный доступ к грузам, неоднократно похищал оборудование для добычи криптовалюты, преследуя цель личного материального обогащения.

"Общий причиненный ущерб составил более 27 млн тенге (более $63 тыс). Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд", - цитирует сообщение транспортной полиции Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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