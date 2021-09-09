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Болт высказался о решении Роналду вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Болт высказался о решении Роналду вернуться в &quot;Манчестер Юнайтед&quot;

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прокомментировал решение форварда сборной Португалии Криштиану Роналду вернуться в "Манчестер Юнайтед", передает BBC.

"Это грандиозно. Криштиану – требовательный, он многого будет требовать от партнеров, и это сделает их лучше. Он на другом уровне, просто машина", - сказал Болт, отметив, что Роналду будет будет играть до 42 лет.

"Роналду всегда будет в отличной форме и всегда будет оставаться уровнем выше молодых футболистов", - также отметил он. Главный секрет успеха футболиста, по мнению Болта, заключается в интенсивной работе и преданности делу.

Ранее сообщалось, что Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед".

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Вестник Кавказа

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