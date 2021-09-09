Нефтепровод "Дружба" приостановлен на транзит нефти в Словакию и Венгрию

Белорусский "Белнефтехим" приостановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу "Одесса - Броды", - сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"До 13 сентября "Белнефтехим" остановил прокачку по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды" на территорию Беларуси", - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.