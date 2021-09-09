Почему МИД РФ не продвигает интересы иностранных государств

Министерство иностранных дел Российской Федерации – это государственное ведомство, функцией которого является продвижение российских национальных интересов в отношениях с другими странами в политико-дипломатической плоскости. Смыслообразующая часть этого определения – российские национальные интересы, МИД РФ работает исключительно над претворением этих интересов в жизнь. Казалось бы, это банальное знание, ведь тем же самым занимаются и все остальные российские министерства, но нет, в случае с МИД эту очевидную вещь регулярно приходится напоминать.

А напоминать это приходится лоббистам интересов иностранных государств, рассматривающих МИД РФ как один из центров принятия решений по российской внешней политике. Лоббистам нужно, чтобы российские дипломаты работали не на Российскую Федерацию, свою страну и Родину, а на случайные государства, которые по каким-то причинам предложили этим "экспертам" работать на них. Кому-то из таких лоббистов платят, кто-то отдается иностранной воле бесплатно, некоторые даже по зову сердца, изменившего Отечеству, но уклад их един: на любых российских официальных лиц, занятых в международной дипломатии, они смотрят как на должников, не желающих отдать долг чужой стране.

Нападки на министра иностранных дел Сергея Лаврова ежедневны: почему он не поддержал страну, оплачивающую мои лоббистские услуги? почему такие-то слова можно трактовать как направленные против лоббируемой мной страны? почему Россия в лице Лаврова не желает следовать национальным интересам моего иностранного работодателя? почему Россия не сателлит страны N? Такие претензии, пожалуй, стоит даже приветствовать, поскольку они позволяют без труда выявить агентов иностранного влияния в российском экспертном сообществе – те раскрывают себя сами, а под их заявлениями из раза в раз проходит перепись граждан, попавших под влияние иностранного лоббизма. Преступники и их жертвы видны как на ладони.

Еще более часто, чем Лавров, критике лоббистов подвергается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Судя по числу обращений к ней с попытками вырвать из ее уст хоть одно слово, условно выгодное случайной стране, иностранные агенты видят в Марии Захаровой истинный источник российских внешнеполитических решений. Кажется, они полагают, что контроль над директором департамента информации и печати даст им власть над Кремлем, Белым домом и Старой площадью. Понятно, почему лоббисты так поступают: хотя полномочия официального представителя МИД ограничены озвучиванием официальной позиции МИД (продвигающего исключительно российские национальные интересы на международной арене), она является наиболее удобной мишенью для провокаций из-за обязанностей по контактам со СМИ и экспертным сообществом.

Именно Марии Захаровой несут свои необоснованные требования и претензии к внешнеполитическому курсу РФ платные и бесплатные неудавшиеся гении политической мысли, которых не пускают в российские дома власти. Здесь Марии Владимировне можно лишь выразить уважение за то, что она уже много лет работает на столь тяжелой должности, каждый день контактирует со всеми этими лоббистами нулевого уровня и никакому влиянию иноагентов не поддается, продолжая говорить с позиции только российских национальных интересов и никаких других. Нет сомнений, что поддающегося чужому влиянию человека и не назначили бы на пост директора департамента информации и печати, но устойчивость и силу сопротивления давлению все равно нельзя не отметить.

Лоббистам же стоит выразить презрение. Одни за жалкие деньги, другие за наивную иллюзию о заграничном "лучшем мире", третьи за националистическую идею, вы изменяете своему Отечеству, стране, которая воспитала и вырастила вас, стране, в которой вы жили, живете и, видимо, планируете жить дальше. Возможно, вы считаете, что это несерьезно, что ваши игры в общественно-политическое влияние на МИД и его представителей не имеют какого-то особого значения, а потому вас не в чем упрекнуть. Но это не так. Те, кто, оставаясь российским гражданином, пытается заставить Россию пойти против ее интересов в угоду, еще раз повторим, интересам случайных государств, противостоят своему государству и служат чужому. Какими бы словами они ни прикрывались, их сущность все равно видна и очевидна: агенты вредоносного иностранного влияния, предатели Родины.

К сожалению, за враждебный лоббизм в УК РФ пока еще нет статьи, а ведь она могла бы охладить пыл ежедневно обстреливающих МИД России из соцсетей и телеграмм-каналов горе-"экспертов".