Российских миротворцев в азербайджанском Карабахе возглавил Михаил Кособоков

Новым командующим миротворческими силами в Карабахе стал генерал-майор Михаил Кособоков.

На посту командующего российскими миротворцами Кособоков сменил Рустама Мурадова.

Стоит отметить, что ранее генерал-майор занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией в Южном военном округе. Также Кособоков являлся командующим российской военной базы в Абхазии.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, не стоит ожидать перемен в деятельности российских миротворцев после замены Мурадова на Кособокова. "Действия российских миротворцев так или иначе будут и дальше диктоваться как ноябрьским Заявлением России, Азербайджана и Армении, так и всеми теми межгосударственными актами, что регулируют отношения Баку и Москвы. Даже учения, которые недавно проводились российскими миротворцами на подведомственной им территории, не носили характер общевойсковых, а только тренировочных. Никакого изменения линии поведения российских миротворцев не ожидается", - сказал он.

"Спекуляции тут были бы неправильными. Я знаю, что таковые сейчас проводятся по поводу того, что якобы учения российских миротворцев являются неким ответом на совместные азербайджано-турецкие учения. Но это абсолютно неправомерная и просто неправильная реакция, передергивание. Российские миротворцы просто тренируются, поддерживают свое состояние естественного воинского контингента. На учениях миротворцев не применяется ни артиллерия, ни авиация, ни какие-либо другие тяжелые виды вооружения", - обратил внимание военный эксперт.

"Я считаю, что Мурадов вполне справился с исполнением предписанных ему задач. Деятельность миротворцев все время его работы определялась гуманитарными целями и задачами, которые изначально ставила российская сторона: водоснабжение местного населения, снабжение продуктами, оказание медицинской помощи, включая прививки, и других второстепенных видов поддержки. Это ни в коей мере не было противостоянием кому бы то ни было. Не раз президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что его страна является мультиэтнической и многоконфессиональной, и по этому поводу армянское население не нуждается в особых видах защиты. И деятельность миротворцев в эти месяцы велась в соответствии с договоренностями между Москвой и Баку", - подчеркнул Александр Артамонов.