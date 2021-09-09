Крымские заведения общепита будут работать до часа ночи

Глава Крыма Сергей Аксенов смягчил коронавирусные ограничения для местных кафе и ресторанов – их работа продлена на два часа, до 01:00.

В прошлогодний указ Аксенова о введении режима повышенной готовности на фоне пандемии COVID-19, внесены соответствующие поправки, опубликованные сегодня, - передает "Интерфакс".

Напомним, с начала пандемии в Крыму зафиксировано 73,3 тыс случаев коронавируса, 237 из них - за минувшие сутки. От последствий болезни на полуострове умерли 2,3 тыс человек.