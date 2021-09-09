Аэропорт Кабула за три дня подготовят к международным рейсам

Международный аэропорт Кабула через три дня будет готов к приему международных рейсов, говорится на странице воздушной гавани в Facebook.

"Техническая группа, состоящая из афганских, турецких и катарских специалистов, заверила департамент авиации, что кабульский аэропорт в течение трех следующих дней будет подготовлен к международным рейсам", - цитирует сообщение Sputnik Афганистан.

В воздушной гавани уточнили, что теперь очередь за авиакомпаниями и иностранными государствами, которые должны будут принять решение о запуске рейсов в Афганистан.