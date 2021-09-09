Жителя КБР осудили за участие в террористической организации

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Кабардино-Балкарии Александра Сагданова к 5,5 годам заключения за участие в ячейке террористов, сообщает пресс-служба суда.

"Сагданов в феврале 2016 года, отбывая наказание в исправительной колонии №2 Калмыкии, дал свое согласие на участие в террористическом сообществе и добровольно вступил в его состав", - сказано в сообщении.

Отмечается, что осужденный соблюдал нормы поведения, основанные на ложном представлении о религиозном превосходстве над иными лицами, изучал арабский язык и экстремистскую литературу, проходил идеологическую подготовку.

Сагданова признали виновным по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("участие в террористической организации"). Ему назначено наказание в виде 5,5 лет колонии строгого режима.

Напомним, что в исправительной колонии в Яшкуле была пресечена деятельность террористической ячейки. По версии следствия, уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал данную группировку в 2013 году.

Стоит отметить, что Гасанова уничтожили 31 марта 2015 года в Хасавюрте при нападении на сотрудников полиции.