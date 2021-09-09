В Ногинске выросло число пострадавших в результате взрыва газа

Согласно обновленным сведениям, в результате взрыва бытового газа в Ногинске пострадали 20 человек.

"Разбор завалов продолжается. Сотрудники находятся на месте. По данным на 08:00, пострадали 20 человек, из них шесть госпитализировали", - говорится в сообщении представителей МЧС по Подмосковью. Жертвами взрыва стали семь человек.

Накануне в доме 9а на улице 28 Июня в Ногинске произошел взрыв бытового газа, за которым последовало разрушение второго и третьего этажей здания, также частично пострадал четвертый этаж.