В РГБ в Москве открылась выставка казахской литературы

В Российской государственной библиотеке (РГБ) в Москве открылась выставка казахской литературы, посвященная творчеству сразу трех казахских поэтов: Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева и Мукагали Макатаева.

В экспозиции представлены ценные эксклюзивные издания из российских и казахстанских библиотечных фондов – таких, как оригинал первого печатного издания произведений Абая, выпущенный в Санкт-Петербурге арабской вязью на казахском языке в 1909 году, - передает "АиФ-Казахстан".

Выставка проходит в рамках международного проекта "Дорогами памяти и мира" Национальной академической библиотеки Казахстана. Одна из его важных задач - формирование базы данных и сбор материалов о библиотечных фондах, и уникальный проект станет еще одним связующим звеном гуманитарного диалога Казахстана и России.

"В "Ленинке" находится около 47 млн документов, и очень важную их часть занимают книги - казахские, казахстанские - около 50 тысяч книг. Среди них есть по-настоящему очень ценные, редкие. И мы с нашими друзьями из Казахстана решили, что очень важно показать книги из наших фондов, и сделать так, чтобы они получили всплеск внимания от аудитории", - поведал генеральный директор РГБ Вадим Дуда.