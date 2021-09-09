Мурашко: в G20 сочли "Спутник V" лучшей вакциной от коронавируса

Главы Минздравов стран "Большой двадцатки" называли российскую вакцину от Covid-19 "Спутник V" лучшим способом профилактики коронавируса, сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на IV Форуме социальных инноваций регионов..

"За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают, лекарственный препарат, во всем мире. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили: "Спутник" - лучший препарат для профилактики", - цитирует его ТАСС.

Мурашко выразил благодарность московским властям и медиков за вклад в клинические испытания вакцины. Он напомнил, что за короткое время были собраны колоссальные данные, доказывающие, что "Спутник V" безопасен и эффективен, и Россия первой в мире сделала это.