В России выявили 18 380 случаев COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 18 тыс случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 380 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 375 (7,5%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1801, Петербурге - 1 380, в Московской области - 525. В Ставропольском крае - 358, в Краснодарском крае - 239, в Крыму - 237, в Дагестане - 157, в Кабардино-Балкарии - 74, Северной Осетии - 69, в Чечне - 68, в Ингушетии - 64, в Адыгее - 54, в Карачаево-Черкесии - 47.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число инфицированных в России достигло 7 084 284 человека.

За сутки выписаны по выздоровлении 19 639 человек, за все время - 6 340 151 человек.

Умерли за сутки 794 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 190 376 человек.