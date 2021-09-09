Премьер Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

Азербайджанский премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования российскому коллеге Михаилу Мишустину в связи с произошедшей накануне гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Такое сообщение опубликовано на сайте Кабмина АР.

"Премьер-министр отметил, что опечален известием о трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева, выразил глубокие соболезнования Председателю Правительства России, а также семье и близким погибшего министра", - сказано в нем.

Напомним, Евгений Зиничев накануне погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему посмертно звания Героя России.