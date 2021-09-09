Air Astana возобновляет полеты на Мальдивы

С октября текущего 2021 года казахстанская авиакомпания Air Astana возобновляет регулярные рейсы на Мальдивы, сообщает пресс-служба Мининдустрии Казахстана.

"Регулярные рейсы по маршруту Алматы-Мале авиакомпания Air Astana возобновит с 4 октября. Частота – четыре рейса в неделю, которые будут выполнять воздушные судна типа Boeing 767 и Аirbus 321LR", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Казахстан".

Что касается возможного увеличения количества рейсов, оно будет зависеть от эпидемиологической ситуации в обеих странах, - добавили в министерстве.