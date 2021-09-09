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Лукашенко прилетел в Москву

Лукашенко прилетел в Москву

Самолет белорусского лидера Александра Лукашенко приземлился в Москве, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Начался визит Лукашенко в Россию. Встреча с президентом России Владимиром" Путиным — вечером", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главы двух государств обсудят обсудят интеграционные процессы в рамках Союзного государства, а а также обменяются мнениями по ряду проблем, включая текущую обстановку в Афганистане.

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Вестник Кавказа

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