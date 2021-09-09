Вакцинированным от коронавируса студентам сделают скидку на обучение в Узбекистане

В Узбекистане студенты, сделавшие прививку от коронавируса, получат скидку в 10% на оплату учебы, такое сообщение распространила пресс-служба министерства высшего и среднего специального образования (Минвуз) РУз.

"Студентам очных отделений бакалавриата и магистратуры, прошедшим курс вакцинации до 1 ноября 2021 года, предоставляется скидка в 10% от суммы базового контракта (без стипендии), установленного на 2021-2022 учебный год", - цитирует его "Интерфакс".

В ведомстве уточнили, что в текущем учебном году стоимость базового контракта на получение высшего образования составляет от 6 до 17 млн сумов (от $560 до $1,6 тыс).