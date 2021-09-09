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Мини-грузовик сбил школьницу калиткой на Ставрополье

Мини-грузовик сбил школьницу калиткой на Ставрополье

Водитель легковушки наехал на калитку в частном доме Невинномысска: пострадала школьница

Ребенок пострадал в результате аварии в Невинномысске на улице Южной, где водитель автомобиля "ВИС", заезжая к воротам дома, наехал на открытую металлическую дверь забора.

В результате пострадала 11-летняя девочка, которая в момент аварии была в проеме между металлической дверью и опорой двери забора.

С переломом ребер и травмой легких она госпитализирована. По факту автоаварии проводится проверка, проинформировали в пресс-службе краевого УГИБДД ГУ МВД России.

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Вестник Кавказа

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