Мини-грузовик сбил школьницу калиткой на Ставрополье

Водитель легковушки наехал на калитку в частном доме Невинномысска: пострадала школьница

Ребенок пострадал в результате аварии в Невинномысске на улице Южной, где водитель автомобиля "ВИС", заезжая к воротам дома, наехал на открытую металлическую дверь забора.

В результате пострадала 11-летняя девочка, которая в момент аварии была в проеме между металлической дверью и опорой двери забора.

С переломом ребер и травмой легких она госпитализирована. По факту автоаварии проводится проверка, проинформировали в пресс-службе краевого УГИБДД ГУ МВД России.