Мини-грузовик сбил школьницу калиткой на Ставрополье
Водитель легковушки наехал на калитку в частном доме Невинномысска: пострадала школьница
Ребенок пострадал в результате аварии в Невинномысске на улице Южной, где водитель автомобиля "ВИС", заезжая к воротам дома, наехал на открытую металлическую дверь забора.
В результате пострадала 11-летняя девочка, которая в момент аварии была в проеме между металлической дверью и опорой двери забора.
С переломом ребер и травмой легких она госпитализирована. По факту автоаварии проводится проверка, проинформировали в пресс-службе краевого УГИБДД ГУ МВД России.
Вестник Кавказа
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