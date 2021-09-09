МИД РФ: "Аль-Каида" и ИГИЛ несут угрозу всему миру

Москва считает, что "Аль-Каида" и ИГИЛ (обе организации запрещены в России) представляют угрозу для мира. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Особенно актуальной в нынешних условиях видится проблема иностранных террористов-боевиков, возникшая с появлением ИГИЛ (организация запрещена в России) на Ближнем Востоке, который на какое-то время стал точкой притяжения экстремистов из самых разных уголков мира", - сказал дипломат, добавив, что "Аль-Каида" несет не меньшую угрозу, пишет РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что боевики обладают боевым, финансовым и техническим потенциалами, с ними можно справиться. "Однако необходимая работа ведется, и уверен, что совместными усилиями все упомянутые проблемы будут эффективно решены", - добавил Сыромолотов.