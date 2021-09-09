Главная » Новости

СМИ сообщили о подготовке нового саммита Путина и Байдена

СМИ сообщили о подготовке нового саммита Путина и Байдена

Новая встреча президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в октябре, передает попавшее под санкции на Украине интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в дипломатических кругах США.

"Россия и Америка ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. Встреча двух президентов, возможно, состоится уже в октябре", - сообщает оно в своем Telegram-канале.

По данным источника, главы государств планируют обсудить традиционный круг вопрос, включающий стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, ситуацию на Украине, в Афганистане и Центральной Азии, а также ближневосточное урегулирование.

1170 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!