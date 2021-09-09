СМИ сообщили о подготовке нового саммита Путина и Байдена

Новая встреча президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в октябре, передает попавшее под санкции на Украине интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в дипломатических кругах США.

"Россия и Америка ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. Встреча двух президентов, возможно, состоится уже в октябре", - сообщает оно в своем Telegram-канале.

По данным источника, главы государств планируют обсудить традиционный круг вопрос, включающий стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность, ситуацию на Украине, в Афганистане и Центральной Азии, а также ближневосточное урегулирование.