В ДТП в Ростове попал рейсовый автобус

Сегодня утром в Ростове-на-Дону произошла авария с грузовым автомобилем, автобусом и легковым автомобилем, - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, водитель грузовика при повороте перестроился в левую полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Passat. Легковушку отбросило на находящийся в правой полосе рейсовый автобус, следовавший по маршруту №55, в салоне которого было 15 пассажиров, - передает "АиФ-Ростов".

К счастью, в ДТП пострадали только транспортные средства. На месте аварии работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.