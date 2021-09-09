Житель Пятигорска оплатил сотни штрафов ради свадьбы брата в Грузии

Жителю Пятигорска пришлось оплатить накопленные им 300 штрафов, чтобы попасть на свадьбу брата. Такое сообщение опубликовано на сайте УФССП Ставропольского края.

Автолюбитель регулярно превышал скоростной режим и нарушал правила парковки, в обще й сложности на него было записано 300 штрафов на сумму порядка 150 тыс рублей, однако поступающие постановления он игнорировал.

Открыв исполнительное производство, судебные приставы выяснили, что должник по месту регистрации не живет, денег на расчетных счетах не имеет. Тогда сотрудники службы ограничили его в праве выезда за пределы России, а также вынесли запрет на регистрационные действия с его транспортными средствами.

Спустя две недели нарушитель пришел в отделение судебных приставов с квитанциями, подтверждающими полное погашение задолженности.

"Оказалось, что неплательщик не смог пересечь границу с Грузией из-за вынесенного запрета, а он обязан присутствовать на бракосочетании брата. После снятия запрета гражданин отправился к родным на свадебное торжество", - заключили в управлении.