В Крыму ребенка с ДЦП на спецкресле отказались пускать в самолет

Ребенка с ДЦП на специальном кресле не пустили в самолет Симферополь - Екатеринбург, он более трех часов во время полета просидел на коленях своей матери, сообщает пресс-служба СУ СКР по Крыму.

По данным следствия, мать и ее 10-летний сын-инвалид с тяжелой формой ДЦП вылетали из Симферополя в Екатеринбург. При посадке бортпроводник самолета отказал в возможности взять в салон кресло, необходимое для мальчика, из-за чего во время полета ему пришлось более трех часов сидеть на коленях матери.

Женщина отметила, что подобный инцидент с ней и ее ребенком произошел в первый раз.

Стоит добавить, что Крымский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту данного инцидента. "Будет дана оценка действиям персонала авиакомпании при оказании услуг и соблюдении прав несовершеннолетнего с тяжелым заболеванием", - добавили в ведомстве.