На Кубань вместе с теплом придут дожди

В южные регионы страны, в частности в Краснодарский край, благодаря поступлению арктических воздушных масс придет потепление: воздух прогреется до 28 градусов тепла, но вместе с теплом придут и дожди, - рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Ливневые дожди ожидаются местами с грозами, испортится погода в субботу и воскресенье и на черноморских курортах, - рассказала синоптик, передает ТАСС.

"Вода в море уже остыла: 24-25 градусов - в районе Сочи, до 20 градусов - на участке Анапа - Новороссийск, Анапа - Геленджик. В районе Туапсе - 22-24 градуса, в Азовском море - до 20 градусов, в районе Керченского пролива, Феодосии - около 20 градусов, в районе Евпатории - 21, Ялты - 23 градуса", - уточнила Елена Волосюк.