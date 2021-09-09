Новорожденную девочку нашли в помещении мусоропровода в Москве

Новорожденного младенца нашли в помещении мусоропровода в жилом доме в Москве, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале столичной прокуратуры.

ЧП произошло на Литовском бульваре в районе Ясенево (ЮЗАО). "Девочке не больше суток от рождения. Малышку передали врачам, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуроры взяли на контроль жизнеустройство новорожденной, после установления личностей родителей оставленной в опасности девочки их действия получат процессуальную оценку.

По предварительным данным, в момент обнаружения малышка была завернута в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений у нее нет.