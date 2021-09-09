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Иномарка на "встречке" устроила ДТП в Пятигорске

Иномарка на &quot;встречке&quot; устроила ДТП в Пятигорске

Два человека пострадали в результате аварии в Пятигорске утром 8 сентября на улице Фабричной. Водитель "Чери" по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Об этом информирует пресс-служба краевого УГИБДД ГУ МВД России.

В результате аварии пострадали два пассажира "Лады". Установлено, что за рулем иномарки находился молодой человек, житель Пятигорска.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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