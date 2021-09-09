На горе Ушба нашли тела двоих альпинистов

Грузинские спасатели обнаружили на горе Ушба в крае Самегрело - Земо Сванети тела двух иностранных альпинистов, - сообщили сегодня в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями (УЧС) МВД Грузии.

"Спасатели в рамках поисковой операции на горе Ушба обнаружили тела двоих человек. Тела перевезены в город Местия, с ними проводятся соответствующие процедуры", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сообщение о пропаже двоих человек поступило в УЧС Грузии несколько дней назад, после чего ни сразу приступили к поисковым работам. Изначально из-за сложного рельефа и плохой погоды им приходилось передвигаться пешком, но позже к операции подключился вертолет.

Гражданами какой страны были погибшие, в сообщении не уточняется.