Аленичев назвал причины отсутствия Дзюбы в сборной России

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев, комментируя решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина не вызывать форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу на сентябрьские матчи отбора чемпионата мира-2022, выразил мнение, что это абсолютно правильное решение.

"Во-первых, Артем на старте сезона выглядел не лучшим образом. Во-вторых, как следствие, перестал попадать в основной состав "Зенита". Так что, выбрав Заболотного, Карпин все правильно сделал", - сказал он, отметив, что это верно и в случае с неприглашением Соболева по схожим с Дзюбой причинам.

"В итоге мы имели техничного Смолова, напористого Тюкавина и столба Заболотного вместо Дзюбы", - цитирует Аленичева "Спорт-Экспресс". По словам Аленичева – это сигнал для Дзюбы к тому, что необходимо привести себя в порядок.

Российской сборной предстоит матч против команды Словакии 8 октября.