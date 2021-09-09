Спецназовцы Азербайджана и Турции работают в Лачинском районе (ВИДЕО)

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе продолжаются совместные тактические учения с боевой стрельбой, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, опубликованном на его официальной странице в Интернет.

"В очередной день учений группы специального назначения выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению и уничтожению диверсионных групп на местности, а также скрытному подходу к условному противнику путем преодоления различных препятствий", - сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве.

Поставленные задачи спецназовцы двух стран выполнили профессионально, - отметили в Минобороны Азербайджана.