Число жертв взрыва газа в Ногинске возросло до семи

Под завалами многоэтажного дома в Ногинске обнаружены тела 20-летней Анастасии Ивановой и 21-летней Ксении Казаровой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.

В настоящее время спасатели пытаются извлечь тела девушек. По данным канала, сохраняется угроза обрушения здания.

Напомним, что взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске произошел 8 сентября. По предварительным данным, причиной аварии мог стать включенный газ. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.