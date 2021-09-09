МИД Азербайджана: в период оккупации Армения уничтожила более тысячи учебных заведений

За время 30-летней военной агрессии Армении образовательная инфраструктура Азербайджана понесла серьезный ущерб: оккупанты полностью уничтожили более тысячи образовательных учреждений и детских садов. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД Азербайджана сегодня - в Международный день защиты образования от нападений.

В ведомстве обратили внимание, что Азербайджан, как сторона Конвенции о правах ребенка и факультативного протокола к ней, а также Женевских конвенций по защите жертв войны от 1949 года, оказывает решительную и последовательную поддержку усилиям мирового сообщества, ставящим целью обеспечение эффективной зашиты прав и улучшение жизни детей, страдающих от вооруженных конфликтов.

"Сотни тысяч девочек и мальчиков, которые стали беженцами и вынужденными переселенцами, под влиянием серьезных проблем от военной агрессии Армении реализовали свое право на образование. Учебные заведения на азербайджанской территории систематически подвергались обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, и школьники и персонал школ, рискуя, участвовали в образовательном процессе", - рассказали в МИД Азербайджана.

В министерстве подчеркнули, что во время 44-дневной войны Армения совершала грубые нарушения норм международного гуманитарного права и умышленно брала на прицел школьников, в результате были уничтожены 54 школы, десять учащихся 6-15 лет были убиты, а 16 - ранены.

"Разрешив конфликт, Азербайджан акцентировал внимание на безопасной учебе детей и использовании их потенциала. В настоящее время Азербайджан вновь строит школы на освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

В МИД указали, что, отмечая вместе с международной общественностью сегодня Международный день защиты образования от нападений, Баку еще раз подчеркивает, что Ереван несет ответственность за военные преступления против азербайджанских школьников, и отмечает важность реализации права детей на безопасное образование. Кроме того, Азербайджан требует, чтобы Армения соблюдала международные обязательства по расследованию многочисленных фактов военных преступлений, которые совершили ее ВС, и привлечению к ответственности виновных в них.