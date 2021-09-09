Еще одно коронавирусное ограничение отменили в Нур-Султане

Власти Нур-Султана приняли решение об отмене в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу еще одного ограничения. Такое сообщение опубликовано на сайте акимата казахстанской столицы.

"В Нур-Султане возобновляется работа общественного транспорта и по воскресеньям", - сказано в нем.

Ранее власти разрешили работу автобусов по субботам.

Это означает, что общественный транспорт теперь будет действовать каждый день в штатном режиме с 6.00 до 23.00.

В акимате добавили, что автобусы ежедневно проходят дезинфекцию, в общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим, оплатить проезд можно только безналичным расчетом - транспортной картой либо через QR-код.