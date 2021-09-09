Шлеменко не смог отказаться от предложения Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко, комментируя участие в бою лиги Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, заявил, что это было предложение, от которого невозможно было отказаться.

"Во-первых, оно было сделано с большим уважением, что тоже всегда можно оценить правильно, и, во-вторых, от таких предложений не отказываются", - сказал он. Слова бойца приводит YouTube-канал Александра Лютикова.

Также Шлеменко обратил внимание на то, что деньги здесь играют не главную роль, так как Нурмагомедов смог профессионально заинтересовал его. Соперником Шлеменко в предстоящем бою станет Артур Гусейнов.