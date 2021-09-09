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Казахстан утраивает число авиарейсов с Россией

Казахстан утраивает число авиарейсов с Россией

Власти Казахстана одобрили увеличение числа авиарейсов с Россией, - сообщила сегодня пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

"Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана разрешила увеличить количество авиарейсов между Казахстаном и Россией в три раза, с 11 до 33 рейсов в неделю", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Увеличение частоты полетов должна одобрить и российская сторона – эта функция лежит на оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом, - напомнили в пресс-службе министерства.

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Вестник Кавказа

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