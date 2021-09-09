Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил погибшему накануне главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России (посмертно), такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер подписал указ "О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Е.Н.".

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)", - сказано в нем.

Напомним, министр погиб накануне в Норильске при исполнении служебного долга, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника.