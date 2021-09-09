Семь человек попали в больницу после ДТП на трассе в Армении

Авария со множеством пострадавших случилась сегодня рано утром в Котайкской области, пишут армянские СМИ.

В 07:00 (06:00 мск) на 22-м километре дороги Ереван-Севан столкнулись Honda и MAN, передает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

От удара Honda сбила два дорожных знака и отлетела на разделительную полосу.

В результате травмы получили семь человек. Шестеро были доставлены в медцентр "Абовян", еще один - в медцентр Раздана.

Правоохранители устанавливают личности водителей и пострадавших.