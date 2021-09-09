Семь человек попали в больницу после ДТП на трассе в Армении
Авария со множеством пострадавших случилась сегодня рано утром в Котайкской области, пишут армянские СМИ.
В 07:00 (06:00 мск) на 22-м километре дороги Ереван-Севан столкнулись Honda и MAN, передает сайт криминальной хроники shamshyan.com.
От удара Honda сбила два дорожных знака и отлетела на разделительную полосу.
В результате травмы получили семь человек. Шестеро были доставлены в медцентр "Абовян", еще один - в медцентр Раздана.
Правоохранители устанавливают личности водителей и пострадавших.
Вестник Кавказа
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