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На российском сегменте МКС сработала аварийная сигнализация

На российском сегменте МКС сработала аварийная сигнализация

Сегодня в 04:55 московского времени в модуле "Звезда" российского сегмента МКС аварийная сигнализация.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что сработал датчик задымления, и "включилась аварийная сигнализация". Отмечается, что для устранения причины была включена система очистки воздуха. "После очистки атмосферы экипаж продолжил режим ночного отдыха", - сообщает госкорпорация.

В настоящее время космонавты продолжают штатную подготовку к выходу в открытый космос, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Вестник Кавказа

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