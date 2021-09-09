Шавкат Мирзиеев примет участие в президентских выборах в Узбекистане

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в президентских выборах в стране, назначенных на 24 октября - предложение внеочередного пленума центрального совета о его выдвижении поддержал съезд либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), сообщил представитель пресс-службы партии.

"Делегаты съезда единогласно поддержали предложение внеочередного пленума центрального совета о выдвижении Шавката Мирзиеева своим кандидатом в президенты и приняли соответствующее постановление", - поведал представитель пресс-службы, передает ТАСС.

Напомним, на выборах главы государства 2016 года Мирзиеев также выдвигался от УзЛиДеП, одержав убедительную победу.